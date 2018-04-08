Bulut Geçti (türkisch) 08.04.2018

Bugünkü(08.04.2018) yayinimizda edebiyatımızın iki önemli değerine, geçen hafta kaybettiğimiz Ülkü Tamer’e ve yine geçtiğimiz hafta ölüm yıldönümü olan büyük usta Sabahattin Ali’ye yer verdik kisaca. Her ikisinin de bestelenmiş olan ve kulaklarımızın aşina olduğu şiirlerini söyleyen sanatçılar ve sarkilar vardi müzik kısmında. Diger yandan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Çanakkale Zaferi'ni konu alan bir tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmasını engellemesi üzerine yurt çapına yayılan protestolara ve 45 kadin grubunun yaptigi ortak aciklamaya da yer verildi.