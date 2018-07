Bulut Geçti (türkisch) 08.07.2018

In unserer heutigen Sendung gedenken wir die Menschen, unter ihnen Schriftsteller, Künstler, Musiker, die bei einem Brandanschlag in der türksichen Stadt Sivas am 2 Juli 1993 getötet worden sind. Bugünkü yayinimizda 2 Temmuz 1993`deki Sivas Katliaminda yitirdigimiz canlarimizi ve 25 haziranda ölüm yilddönümü olan sevgili Kazim Koyuncu`yu kendileriyle ilgili söylenmis sözler, yapilmis filmler ve bestelenmis ezgilerle aniyoruz.