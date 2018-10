Countdown Rolling Stone Park: The Wave Pictures

Am 16. November live in Rust.

Aus diesem Anlass hört ihr ein Interview aus dem Jahr 2015 zu ihrem Album "Great Big Flamingo Burning Moon".

***

Ein Jahr nach dem wunderbaren Doppelalbum “City Forgiveness” meldeten sich Jonny Helm, Dave Tattersall und Franic Rozycki aka The Wave Pictures mit einem neuen Studioalbum zurück. “Great Big Flamingo Burning Moon” erschien am 13.02.15 via Moshi Moshi und enthält dreizehn neue Songs. Unterstützt wurden The Wave Pictures bei den Aufnahmen von Tausendsassa Billy Childish, der “Great Big Flamingo Burning Moon” deutlich geprägt hat. (Dirk, Rough Trade)

Im April spielten die Wave Pictures im Räng Teng Teng; Mumag Redakteurin Eva traf sie bei ihrem Gig in Saarbrücken.

www.thewavepictures.com