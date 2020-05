Ech Ajda (russisch) 09.05.2020

Zum Tag des Sieges über den Faschismus wiederholen wir unsere Sendung aus 2013. Es ist ein Interview mit Alfred Schreyer- der großartiger Musiker, eine wunderbarer Mensch, der Buchenwald und den Todesmarsch überlebte. Er hat viele Geschichten zu erzählen, eineige sind faszinierend, andere tragisch, noch ander unglaublich. Seine Biografie ist ein Beispiel von Lebensmut, und auch mit 82 Jahren ist er toller Gesprächpartner, voller Lebensfreude. Das Interview ist auf Ukrainisch und Russisch und damit ein Unikat. Leider war Alfred Schreyer viel mehr in den polnischen, deutschen und anderen westlichen Meiden bekannt als in seiner Stadt . Ksenia Manchak, unsere damalige Praktikantin hat ihn in Drohobycz getroffen.

Alfred Schreyer ist mit 94 Jahre in April 2015 in Warschau gestorben.

Film Paul Rosdy: Der letzte Jude von Drohobycz. Wien 2011