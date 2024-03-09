Frauen gegen Krieg in Russland 8.03. Interview mit Aktivistinnen. Женский российский антивоенный протест

Frauen gegen Krieg in Russland, eine Sendung zum Frauentag, 8.03.

Interview mit Darja Serenko und anderen Feministinen und Aktivistinnen der Frauenb ewegungen in Russland: Feminist Anti War Resistance, Soldatenmütter und Protestierende Frauen eingezogener Soldaten.

Женское лицо российского антивоенного протеста вызывает все больше интереса со стороны журналистов и аналитиков. в истории немало примеров, когда женщины объединялись против войн и диктатур и делали это успешно. В России, но впервые Международный день женщин отметили в начале марта 1913 года, a 8 марта (23 февраля) 1917 года в Петрограде женщины России вышли на улицы с требованием "хлеба и мира". С этой демонстрации началась Февральская революция, благодаря которой в марте 1917-го россиянки получили право голоса.

В "Ech, Ajda": Aктивистка организации «Феминистское Антивоенное Сопротивление» Дарья Серенко и активистки российских женских организаций, которые стали важной частью антивоенного протеста: «Мягкая сила», «Союз Матерей».