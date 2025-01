Espaco Aberto (brasilianisch) 19.01.2025

DEUTSCH (PORTUGIESISCH UNTEN):

In der heutigen Sendung zeigen wir ein Interview mit Christian Ferreira Crevels, Anthropologe und Mitarbeiter des Indigenen Missionsrat CIMI (Conselho Indigenista Missionário, CIMI). Christian spricht mit uns über die Serie von bewaffneten Attacken, die zwischen Ende Dezember 2024 und Anfang Januar im Westen vom Bundesstaat Paraná stattfanden und mehrere Verletzte im von den Ava-Guarani besetzten Territorium Guasu Guavirá hinterlassen haben. Christian gibt uns weitere Details über diese Attentate und ihre Gründe, aber er erklärt uns auch, wie die Konflikte gelöst werden könnten.

KULTURTIPP:

Die Musikgruppe Sambadisch feiert seinen 5. Geburtstag mit viel Musik am Samstag, 25.01.2025, ab 20 Uhr im Harmonie Keller, Grünwälderstraße 16, Freiburg Stadtmitte. Tickets für 10 Euro.

PORTUGUÊS:

No programa de hoje nós transmitimos uma entrevista com Christian Ferreira Crevels, antropólogo e funcionário do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Ele fala conosco sobre a série de ataques armados ocorridos no Oeste do Paraná entre o fim de dezembro de 2024 e o início de janeiro desse ano e que deixaram vários feridos no território Guasu Guavirá, ocupado pelos Ava-Guarani. Christian nos dá mais detalhes sobre esses atentados e suas causas, mas explica também, como estes conflitos poderiam ser solucionados.

DICA CULTURAL:

O grupo musical Sambadisch festeja seu quinto aniversário com muita música no sábado, 25.01.2025, a partir das 20 horas, no Harmonie Keller, Grünwälderstraße 16, Centro de Freiburg. A entrada custa 10 Euros.

PLAYLIST:

Paulinho da Viola – Para um Amor no Recife

Àvuà (Jota.pê & Bruna Black) – Abrigo

Marina Peralta & Bro MC‘s – Demarcação

Dona Onete – Chamego Cabloco

OWERÁ – Resistir pra Existir

Chico César & Zeca Baleiro – Lovers

Elza Soares & Liniker – Foi Você, Fui Eu

Belchior – Velha Roupa Colorida