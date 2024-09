"Die staatliche Repression verschärft sich in allen Bereichen!"

Am 01.10.1924 wurde die Rote Hilfe Deutschlands offiziell gegründet. Eine linke Solidaritäts- und Schutzorganisation, die von Anfang an, politisch verfolgten Aktivist*innen politische und finanzielle Unterstützung gewährte. Von den Nationalsozialisten 1933 verfolgt und verboten, reorganisierte sich die Rote Hilfe in den 70er und 80er Jahren. Radio Dreyeckland hat aus Anlass des 100. Geburtstages schon mehrfach in den zurückliegenden Monaten berichtet, darunter über die Gala aus dem Ballsaal des Millerntorstadions in Hamburg.

Heute sprechen wir mit Silke, aus Anlass der Gründung am 01.10.1924. Sie schaut mit uns zurück in die Zeit der 20er und 30er, aber auch nach vorne. Warum wird es auch noch auf längere Sicht einer Organsiation wie der der Roten Hilfe e.V. bedürfen?