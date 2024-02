Solidarität die eint: Gala der Roten Hilfe in Hamburg

Am 1. Oktober 1924 wurde die Rote Hilfe offiziell gegründet. Und es gibt sie heute noch - oder wieder, nachdem sie im Nationalsozialismus zerschlagen und in den 70er Jahren neugegründet wurde.

Aus diesem Anlass feiert die Rote Hilfe das ganze Jahr 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum, beginnend mit einer Eröffnungsgala am 10. Februar. RDL war dabei und hat die Redebeiträge aufgezeichnet, in denen es um Geschichte, Ansatz und Sinn der Roten Hilfe geht. Heute hören wir einen Beitrag über die Gala mit einigen Ausschnitten: zu Wort kommen u.a. die Linken-Abgeordnete und Antifaschistin Katharina König-Preuss, die Rechtsanwältin Waltraut Verleih, die bereits der Neugründung dabei ist, und Alassa Mfouapon, der nach dem Protest und dem darauffolgenden brutalen Polizeieinsatz in der LEA Ellwangen Repressionen und Hetze ausgesetzt war. Aber auch zwei Menschen des Bundesvorstandes der Roten Hilfe, sowie die Moderatorin die durch den Abend führte.



Die vollständigen Redebeiträge werden ab 01.03.2024 in "O-Ton Playback" zu hören und dann auch hier abrufbar sein.