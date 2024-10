Angeklagter Gefangener bekommt Bewährungsstrafe

Gefängnisse sind immer auch gewalttätige Orte und so hatte am 09. Oktober 2024 Strafrichterin Bachmann vom Amtsgericht Freiburg über einen solchen Fall aus der Justizvollzugsanstalt zu verhandeln: ein damals 23-jähriger Insasse soll einen Mitgefangenen unvermittelt angegriffen und geschlagen haben. Eigentlich ein klare Sache, und nach einer Stunde hätte der Prozess vorbei sein können, aber am Ende dauerte die Verhandlung rund fünf Stunden. Es wurden das Tatopfer, aber auch JVA-Beamte sowie der Stiefvater des Angeklagten als Zeugen vernommen.

Über den Prozessverlauf berichtet Thomas, der im Anschluss an die Urteilsverkündung Gelegenheit hatte, mit dem Kieler Rechtsanwalt Till-Alexander Hoppe, dem Verteidiger des Angeklagten, zu sprechen. Der Fall zeigt, wie eine engangierte Verteidigung dazu führen kann, dass am Ende ein milderes Urteil steht als vielleicht am Anfang zu erwarten.