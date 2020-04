Am vergangenen Sonntag blitzte auch in Freiburg kurz eine PoUp Bikelane am Schlossbergring auf. Der Fuß- und Radentscheid öffnete gemeinsam mit dem VCD Regionalverband Südbaden eine der vier Spuren für den Fuß- und Radverkehr.

Offizielle Reaktionen aus der Stadtverwaltung auf die Aktion gab es bisher keine. Lediglich die Pressestelle wiegelte in der Lokalpresse den Bedarf nach zusätzlicher Radinfrastruktur wegen fehlendem Bedarf ab. Eine Einschätzung die niemand nachvollziehen kann der bei der Aktion am Sonntag dabei war.

Am Donnerstag den 30.04. veröffentlichte die Agentur Mobicon gemeinsam mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Broschüre mit dem verführerichen Titel: "In 10 Tagen mehr Platz fürs Rad in deiner Stadt"

Wir haben mit dem Autor der Broschüre Bernhard Ensink über das Projekt gesprochen.