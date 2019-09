Vergangenen Donnerstag, den 5. September, eröffnet in der Bezirkszentralbibliothek „Pablo Neruda“, Berlin, die Ausstellung | 1000 Tage / 6 Blicke | 1000 Días / 6 Miradas. Sie geht noch bis zum 1. Oktober. Chilenische und internationale Fotograf*innen dokumentierten den Weg in einen demokratischen Sozialismus in Chile. Wir sprachen mit der Historikerin Anna, die die Ausstellung kuratiert.