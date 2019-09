"Man weiß sehr wenig über Allendes Zeit"

1970 wurde die erste marxistische Regierung gewählt mit Salvador Allende an der Spitze. 1973 endete der Traum eines und einer jeden Linken mit einem Militärputsch und dem Suizid Allendes. Wir sprachen mit Nils vom Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin.____________________________________________________________ Kommende Veranstaltungen in der Reihe hier : Z.B. Die Ausstellung 1000 Tage, 6 Blicke Bezirkszentralbibliothek „Pablo Neruda“, bis zum 1. Oktober; ab dem 12. September in der Galerie Olga Bernario “Politik am Bau” bis 31. Oktober ; begleitend dazu Workshops.

Ein Ausschnitt aus dem Trailer zu "Allendes Internationale": 1:17