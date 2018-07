2x Bluesclubradio

Von wegen hitzefrei - das Bluesclubradio drückt auf die Tube und spielt echte Feuerwehr-Musik, unter Verweis auf Live-Gigs am kommenden Wochenende in Bad Krozingen, Lörrach und Freiburg. Bluesmann Ralf Deckert erklärt, wo er an diesem Wochenende ein Fass aufmachen wird und was uns auf den Bühnen des 5. Freiburger Bluesfestivals im Oktober erwartet. Dazu gibt es Hitze-Blues von Spanien bis Afrika und als Temperaturbonus ein optimistisches Stück von Lendgold.

++ Programm-Hinweis: Am Sonntag "Musik Spezial" mit dem Bluesclubradio von 18 - 20 Uhr, live aus dem Studio in der Adlerstraße!