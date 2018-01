BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Januar 1978 - heute mit dem einflussreichen Debut-Album der New Yorker Band Suicide mit Alan Vega und Martin Rev. In San Francisco geben die Sex Pistols derweil ihren denkwürdigen letzten Live-Gig - und in den britischen Charts tummeln sich die Modern Lovers, The Adverts und die Rich Kids, die Band mit Ex-Pistol Glen Matlock und Midge Ure.