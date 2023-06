30 Jahre Asylbewerberleistungsgesetz: Geflüchtete erzählen

Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen! Das fordert derzeit eine bundesweite Kampagne. Unterschreitet Hartz IV bzw. das Bürgergeld, Sanktionen inbegriffen, bereits das gesetzliche Existenzminimum, so liegen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nochmals darunter. Geflüchtete werden somit auch in sozialer Hinsicht Sondergesetzen unterworfen.

Eine Aktionswoche, die vom 20. bis zum 26. Mai 2023 (dem 30. Jahrestag der Einführung des Asylbwerberleistungsgesetzes) dauerte, diente als Impuls für diese Kampagne. In Freiburg fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter ein Erzählcafé, in dem Geflüchtete von ihren Erfahrungen mit Asylbewerberleistungsgesetz und Lagerunterbringung zu verschiedenen Zeiten berichteten. Das Erzählcafé fand am 23. Mai 2023 statt - in O-Ton Playback könnt Ihr es nachhören.