500 Menschen beim Ostermarsch 2018 in Müllheim

Ostermontag ist auch im Südwesten Ostermarschzeit. Der Friedensrat Markgräflerland und DGB Markgräflerland hatten auch in diesem Jahr dazu vor die Kaserne der Deutsch Französischen Brigade in Müllheim eingeladen und 500 Menschen - soviele wie noch nie zuvor - waren der Einladung gefolgt.

Nach der Einstimmung durch den Ostermarsch Chor, der von den Teilnehmegebildet wurde, setzte sich Uli Rodewald vom Friedensrat Markgräflerland mit der gegenwärtigen gewalttätigen Politik auseinander und forderte, Konfliktlösungen sollten konsequent mit zivilen Mitten erfolgen. Dafür fehlten nicht die Mittel, sondern der Wille.

Nach dem lauten Ostermarsch durch die Stadt, auf dem immer wieder die Forderung nach "Frieden schaffen ohne Waffen" und ein schrilles "Wir pfeifen auf eure Kriege!" zu hören war, wurden die Teilnehmenden auf dem Marktplatz von Musikern aus dem Roma Büro Freiburg mit Musik begrüßt, die es den Zuhörern warm ums Herz und auch an den Händen werden ließ.

Der 91 jährige Ernst-Udo Kauffmann, der 1945 aus der Nazi Wehrmacht desertierte, berichtete den Teilnehmenden von seinen leidvollen Erfahrungen und bekräftigte die daraus resultierende Forderung: " Nie wieder Krieg!"

Anne-Katrin Vetter vom Friedensrat machte die Teilnehmer eindrucksvoll auf das Schicksal der vielen Kinder aufmerksam, die heute von Kriegen betroffen und gezeichnet sind. Ihre Ausführungen unterstrichen die Bedeutung des Mottos des diesjährigen Ostermarsches, für das Leben dieser Kinder: "Frieden und Menschlichkeit - was sonst?!"

Der Ostermarsch im Südwesten gibt den Teilnehmenden Mut, fröhlich und entschieden einzutreten für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für die Menschen am besten.

