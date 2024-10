Am 07.10.2024 stand ein 45-jähriger Freiburg vor dem Amtsgericht Freiburg. Ihm wurde vorgeworfen vier Dosen Jack Daniels, zwei Flaschen Whiskey und sechs Fläschchen Parfum gestohlen zu haben, zudem sei er in Besitz eines gestohlenen E-Bikes gewesen. Seit August sitzt der Angeklagte deshalb in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft forderte acht Monate Haft- ohne Bewährung! Am Ende wurden es sechs Monate Freiheitsstrafe.