Der aka-Filmclub hat dieses Jahr 4 Reihen am Start, darunter auch eine unter dem Titel "Ableben-Nachleben", die vom Tod und der Vielfältigkeit von Beziehungen zu ihm handelt. Lilo von RadioDreyeckland hat mit Jan Luca Lorey über seine Reihe gesprochen. Die Filme der Reihe, ab der zweiten Novemberwoche:

Der Tod Ludwigs XIV. (10.11.2022)

It's not a Burial, it's a Resurrection (30.11)

und Personal Shopper (23.11).

Angucken, bevor alles zu spät ist!