Erneut (4.) Zeugin für bad.württemb. NSU UA II verstorben.

Erneut ist dem baden-württembergischen Untersuchungsausschus eine Zeugin durch Tod abhanden gekommen. Nach Florian H. und Melisa M.sowie dem vom Geheimdeinst versteckten V-Mann Thomas Richter die vierte potentielle Zeug*in. Bereits am 2. Februar 17 sei die zum Kernkreis der rechten Ludwigsburger Gang und Quartiergeber bis 2001 für das NSU Kern-Trio gehörende Frau verstorben. Als am 8. Februar der NSU-UA Ausschussvorsitzende W. Drexler definitiv mit Sterbeurkunde informiert wurde, war die avisierte Zeugin bereits eingeäschert.

Ausschussvorsitzernder Drexler(SPD) schildert die Abläufe wie folgt: "„Das Ausschusssekretariat hat am 7. Februar 2017 nach einer standardmäßigen Einwohnermeldeauskunft zur Vorbereitung einer Ladung der Zeugin erstmals von der Meldebehörde vom möglichen Ableben der Zeugin erfahren und sich umgehend um eine amtliche Bestätigung bemüht. Am Morgen des 8. Februar 2017 wurde der Tod der Zeugin durch das zuständige Standesamt bestätigt und die Sterbeurkunde übersandt. Da wir leider bereits mit bedauerlichen Todesfällen zu tun hatten, habe ich das Sekretariat sofort beauftragt, beim Innen- und Justizministerium nachzufragen, ob dort etwas vom Tod der Zeugin bekannt wäre. Nachdem bei uns gegen 10:20 Uhr weitere Informationen eingingen, dass die Einäscherung wohl im Laufe des Tages erfolgen werde, haben wir beim Justiz- und Innenministerium angeregt, dringend Maßnahmen zu erwägen, um die spätere Aufklärung nicht unmöglich zu machen bzw. zu erschweren. Leider war, wie wir später erfahren haben, wohl die Einäscherung bereits erfolgt, bevor wir uns erstmals an die Ministerien wenden konnten. "