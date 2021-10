AKA-Filmclub startet mit neuer Webseite und aktuellem Programm

Aktuelle Filme und gemeinschaftsstiftende Treffen gibt es jetzt wieder, organisiert durch den freiburger AKA. So werden in naher Zugunft die Filme "Nomadland", "Tenet" und "Promising Young Woman" gezeigt. Überdies lädt der AKA ein, u.A. zur Erstiwoche, oder zum Semestereröffnungsempfang am 20. Oktober um 19:00 Uhr auf dem Grethergelände. Näheres dazu, weitere demnächst vom AKA vorgeführte Filme und weitere interessante Veranstaltungen findet Ihr auf der schicken und brandneuen AKA-Webseite:

https://www.aka-filmclub.de/program/overview

Phillip vom AKA erläuterte in der Focus Kultur von Dienstag als Studiogast bei David im Liveinterview die aktuellen Projekte des akademischen Filmclubs. Aktuell werden nach der langen Corona-Dürreperiode endlich wieder fesselnde, interessante, cineastisch anspruchsvolle und unterhaltsame Filme gezeigt - dies im großen Hörsaal der Biologie in der Schänzlestraße 1 - nicht nur, aber auch weil der heruntergewirtschaftete Hörsaal 2006 am Platz der alten Synagoge derzeit Baustelle ist.

Der AKA freut sich auch immer über neue Fördermitglieder, nicht zuletzt aufgrund coronakrisenbedingter Geldnöte. Falls ihr Interesse habt, den AKA zu unterstützen, oder euch weiter über diesen zu informieren, schreibt einfach e-mail an:

info@aka-Filmclub.de

Update: Richtigstellung, dass der AKA sich zwar ganz gut aufgehoben fühlt im großen Hörsaal der Biologie, jedoch mit der Info, dass es der AKA dennoch sehr begrüßen würde, wieder einen innerstädtischen Vorführraum nutzen zu können.