Montag Abend fand im Großen Hörsaal der Biologie die Uraufführung sechs kleiner Kunstwerke auf Schwarz-Weiß-Schmalfilm statt. Die Ergebnisse des 72-Stunden-Super8-Filmfestivals vom aka filmclub wurden hier live vertont. Danach gab es noch den abend- und leinwandfüllenden Super8 Streifen Once Upon A Time in Germany von Wiebke und Johannes Thomsen. Hört Katrin vom aka filmclub und einen kleinen Zusammenschnitt des Abends.