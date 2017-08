AKW Beznau 2 abgeschalten, angeschalten!

Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau AG kann wieder ans Netz. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) gab grünes Licht. Der Reaktor war am Freitagabend wegen einer Ölleckage an einem 220-Kilovolt-Kabel im nichtnuklearen Teil der Anlage abgeschaltet worden.

Die AKW-Betreiberin Axpo habe die Reparatur inzwischen abschliessen können, so die Info auf der ENSI Webseite am heutigen Montag. Ein bereits eingebautes Reservekabel wurde getestet und in Betrieb genommen. Alles klar! Das Atomjojo geht weiter … .

Der Block 1 des AKW Beznau steht seit März 2015 still. Am Reaktordruckbehälter waren damals rund 925 Materialfehler entdeckt worden. Die Axpo teilte im Juni mit diesen Reaktor Beznau Block 1 wieder ab dem 31. Oktober 2017 anfahren zu wollen. Grund für die erneute Verschiebung seien die «Prüfkommentare der Aufsichtsbehörde» ENSI zum eingereichten Sicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter des Blocks 1. Block 2 also wieder an – Block 1 noch nicht.





Dr. Rudolf Rechsteiner Vize-Präsident der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband,zu den eigenen Wartungsarbeiten in bezug auf die Atomkraft im Dreyeckland mit Beznau und Fressenheim.

