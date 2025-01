Alerta, alerta – was für einen Antifaschismus brauchen wir in der aktuellen gesellschaftlichen Situation? Das war eine Podiumsdiskussion im Rahmen der Anarchistischen Tage im September in Dresden.

Hier der Ankündigungstext zur Veranstaltung: Die Landtagswahl war für alle Menschen, die sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen keine Überraschung! Das macht es allerdings nicht weniger schlimm! Der Rechtsruck ist nicht nur ein Gefühl, sondern an allen Ecken und Enden erlebbar. Die Wahlergebnisse durch Kommunal- und Landtagswahl sind ein wichtiger Aspekt der Normalisierung der AFD in Sachsen. Dieser Rechtsruck eröffnet wieder gesellschaftliche Räum in denen Menschen rechte, rassistische und queerfeindliche Positionen offen äussern, in dem vorallem junge Neonazis selbstbewußt auftreten und Menschen angreifen, in dem es wieder Regionen gibt, in denen Menschen Angst haben zu leben, weil sie nicht in das Weltbild dieser rechten Stimmung passen. Vor dieser Entwicklung warnen antifaschistische Gruppen schon lange. Doch was machen wir nun mit dieser gesellschaftlichen Situation?

Wir haben antifaschistische Aktivist*innen aus unterschiedlichen Initiativen und Gruppen eingeladen um mit ihnen darüber zureden warum sie antifaschistische Arbeit machen, welche Strategien in der Vergangenheit gut geklappt haben oder eher nicht und was es in der Zukunft braucht. Das Podium ist begrenzt und steht exemplarisch für einige Ansätze. Wir laden aber Alle ganz herzlich ein auch aus dem Publikum Teil dieser Diskussion zu sein, den es braucht ziemlich sicher eine breit aufgestellte Bewegung!

In O-Ton Playback senden wir einen Zusammenschnitt der Diskussion, den der Anarchistische Hörfunk aus Dresden produziert hat.