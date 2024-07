Alfons beim ZMF

Am 17. Juli geht es los mit dem ZMF, dem „Zelt-Musik-Festival“ auf dem Mundenhofgelände in Freiburg. Doch es wird bis zum Finale am 4. August nicht nur Musik geboten

_________________________________________________

Wer noch keine Karten hat, hat leider Pech gehabt, denn die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Aber manchmal findet sich vor Ort doch noch jemand, der eine Karte abzugeben hat. Ein Versuch lohnt immer! Ansonsten freut man sich über das schöne Wetter und genießt einfach die Atmosphäre auf dem Gelände bei einem kühlen Getränk.