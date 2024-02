Wie ist denn die Lage bei Grundwasser und Trinkwasser nach diesem regenreichen Winter? Die Bäche und Seen hier in Freiburg sind wieder voll, die Grundwasserpegel auch? Und wie gehts den Fischen ?Wann werden die Klospülungen, Trinkwasserschlucker ohne Ende, endlich umgestellt auf Brauchwasser und was wissen die Expert*innen über all das?

Ein Interview mit Nic Geiler vom BUND, Arbeitskreis Wasse, in Freiburg.

s.g.