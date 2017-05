Am ehemaligen Konzentrationslager Lety in Tschechien steht heute eine Schweinemastanlage

Die Gruppe gegen Antiromaismus aus Dresden ruft an diesem Samstag zu einer Fahrt nach Lety in Tschechien auf. In Lety war in der NS-Zeit ein Konzentrationslager. Einen würdigen Erinnerungsort gibt es allerdings nicht. Auf dem Gelände des damaligen Konzentrationslagers steht heute eine industrielle Schweinemastanlage. Über das KZ Lety, das unter dem Programm „Vernichtung durch Arbeit“ stand und deutsche und tschechiche Erinnerungspolitik sprachen wir mit Jan von der Gruppe gegen Antiromaismus.

Welche Funktion hatte das KZ Lety für die Nationalsozialisten? 10:14