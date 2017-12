Amnesty informiert - eine Sendung aus Linz / Österreich

Die Rock and Roll Hall of Fame ist eine Ruhmeshalle und ein Museum in Cleveland (Ohio) für die wichtigsten und einflussreichsten Musiker, Produzenten und Persönlichkeiten im Umfeld des Rock ’n’ Roll. Seit 1986 wird jedes Jahr eine begrenzte Anzahl neuer Mitglieder in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, wobei die Aufnahme frühestens 25 Jahre nach Erscheinen der ersten Schallplatte oder CD des Künstlers erfolgen kann. Für 2018 wurden Nina Simone, Bon Jovi, die Dire Straits und The Cars ausgewählt, die jeweils mit einem Track im Musikmagazin vertreten sind. Fröhliche Weihnachten. Pippi.