Anarchie in Bayern - Premiere am 16.12.2016 im Werkraum

Die Regisseurin Miriam Tscholl und die "methusalem" Mechthild Blum waren zum Gespräch im Studio.

Eine bissige Satire nach Rainer Werner Fassbinder mit den »methusalems«

Die RAF, Osama bin Laden, der arabische Frühling und jetzt auch noch das: Bayern wird Opfer einer hinterhältigen Revolte und nichts mehr ist so schön, wie es war. Im Wohnzimmer der Familie Normalzeit erleben wir den Schrecken der neuen Zeit hautnah mit. »Anarchisten« übernehmen die Macht. Alles ist frei, die Ehe und das Geld sind abgeschafft, die Grenzen sind offen, und der Bürokratie werden alle Befugnisse entzogen! Während die anarchistischen Terroristen beschäftigt sind, Bewusstseinskomitees zu bilden, holt der rechtmäßig gewählte Führer des deutschen Volkes mit seinen europäischen Verbündeten Bayern heim in die Union. Am Ende siegt also das Gute, denn »Ordnung muss sein«, und niemand muss sich mehr vor Vergewaltigung fürchten. Wir haben es wieder mal geschafft. Fassbinders frühes Theaterfragment, das 1968 mit dem Ensemble des »antitheaters« uraufgeführt wurde, durchlebt mit der Seniorentheatergruppe »methusalems« eine radikale Neuinterpretation. Eine ziemlich böse Komödie.