Anarchistischer Hörfunk aus Dresden - #87 Die Liste der Grausamkeiten

Der neue Haushaltsplan der Stadt Dresden sieht drastische Einsparungen in wichtigen Bereichen des sozialen und kulturellen Zusammenlebens vor, was bisher auch schon eine Vielzahl an Protestaktionen und Demonstrationen ausgeslöst hat. Unsere Gäste sind selbst in den betroffenen Bereichen tätig oder organisieren sich im Bündnis gegen Kürzungen. Mit ihnen sprechen wir über unter anderem über die Fragen:

Worum geht es? Was passiert gerade? Was ist schon an Gegenwehr geschehen?

Wir liefern zuerst einen allgemeinen Überblick über die von Kürzung betroffenen Projekte und Initiativen.

Weiterhin werden wir den Gesamtzusammenhang in den Blick nehmen und über kritische und anarchistische Perspektiven sprechen.