Angeblich haftunfähiger Horst Mahler tourt mit antisemitischen Verhetzungsreden durch Deutschland

Der Ex-RAF-Anwalt, Horst Mahler, der seit Jahrzehnten als Holocaustleugner für die NPD tingelte, war eigentlich zu einer langjährigen Haftstrafe für seine Volksverhetzungen und Holocaustleugnung verurteilt worden. Nach einer Entscheidung des OLG Brandenburg vom Dezember 2015 müsste Mahler eigentlich seine 2/3 Strafe bis 2018 absitzen. Nach einer wegen Diabetis erfolgten Unterschenkeloperation war Mahler ohnehin jedoch in Freiheit gesetzt worden. Sein so erzielter "Strafausstand" nutzt Mahler seit Jahresbeginn 2017 wieder intensiv, um mit seine antisemitischen Hetze in Verbindung mit der verfassungswidrig tätigen NPD anzustacheln. In Mannheim, so belegt es ein von Postdamer Nachrichten und Zeitblog angeführtes youtube-Video, hat er am 9.1.17 die "Judenheit sind in der Tat unser Feind", die von Anbeginn Völker versklavte, gehetzt und gedröhnt. Ja, der 81 jährige Nachfahre des systematischsten Völkermordskollektiv des 20.Jahrhunderts wird - Diabetis hin oder her - bereits am 8.4.17 seine Verhetzungstour in Eisenach in der dortigen NPD-Zentrale fortsetzen.