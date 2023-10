Angelo Brand kam schon in seiner frühen Kindheit mit Musik in Berührung und lernte schließlich im Alter von 13 Jahren die Kunst der Gitarre im Stil des legendären Musikers Django Reinhardt von seinem Großonkel. Als Solo Gitarrist hatte er bereits zahlreiche Auftritte in verschiedenen Bands. Zuletzt hatte er über ein Crowdfunding Projekt Gelder für seine neue CD gesammelt

Am 7. Oktober tritt er im Rahmen des Sinti Festivals „Aven“ im Peterhofkeller auf.

https://ikw-freiburg.de/veranstaltungen/aven-sinti-kulturinitiative