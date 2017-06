Arbeitsweltradio heute um 11h mit einem interview mit dr.armin born zu seinem Buch "lernen mit Grundschulkindern" (Kohlhammer-Verlag)

heute um 11h die wiederhoilungssendung von gestern abend mit einem live-interview mit dr.armin born. er ist dipl.psyologe, dipl.pädagoge und psychologischer psychotherapeut mit de4m schwerpunkt Leistungsstörungen und adhs in einer praxis für kinder, jugendliche und erwachsene. er hat zuletzt das buch "lernen im grundschulalter" (erschienen im kohlhammer-verlag) veröffentlicht. "in der grunschule erfolgen die entscheidenden weichenstellungen für die weitere schullaufbahn unserer kinder. die pisa-studie hat dem deutschen bildungssystem jedoch bescheinigt, bei der förderung schwächerer schüler besonders wenig erfolgreich zu sein. zeigen kinder leistungsprobleme, so passen gänggige fördermethoden oft nicht. " deshalb möchte herr born in seinem buch für eltern, lehrer und therapeuten lösungswege aufzeigen. auf der basis lernpsychologischer und neurowissenschaftlicher forschungserkenntnisse stellt er detailliert einfache und effektive strategien und methoden für den täglichen gebrauch vor.