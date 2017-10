Atomkraft: Abklingbecken ein vernachlässigtes Sicherheitsrisiko

Hoch radioaktive, abgebrannte Brennelemente sind in französischen und belgischen Atomkraftwerken unzureichend geschützt. Eine entsprechende Greenpeace-Studie wurde am Dienstag, 10. Oktober in Paris den Behörden vorgelegt. Die aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich zugängliche Studie belegt: Abklingbecken für abgebrannte Brennelemente, in denen die höchste radioaktive Strahlung in einem Atomkraftwerk anfällt, sind kaum geschützt. Läuft das Kühlwasser aus den Becken aus, werden große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Heinz Smital, Atomexperte von Greenpeace in Deutschland zur Sicherheitsmentalität in Frankreich und Belgien.