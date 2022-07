Atomkraft ist 'ne zähe Leiche

Nach Aussage von Joachim Bühler, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbands, sei der Weiterbetrieb der drei aktuell noch am Netz befindlichen AKW Isar 2, Neckarwestheim 1 und Emsland sowie die Wiederinbetriebnahme dreier weiterer in 2021 stillgelegter AKW sicherheitstechnisch machbar und unbedenklich.

Für Heinz Smital, Atomphysiker und Greenpeace-Atomexperte

ist das keine Option. Ein Pulli mehr und ein halbes Grat weniger wärme in der Bude und der gefährliche "Vorteil" wäre kompensiert. (KG)