Auf der Suche nach dem perfekten Sommerbuch: Der Fundevogel

Valentina hat sich auf die Suche nach dem perfekten Sommerbuch gemacht. Dazu war sie in verschiedenen Freiburger Buchhandlungen und hat mit den Mitarbeiter*innen gesprochen. Die Reihe Sommer, Sonne, Buch gibt euch jeden Dienstag im August Einblick in eine andere Freiburger Buchhandlung.

In der Kinder- und Jugendbuchhandlung Fundevogel sprach Valentina mit Lisa Schaumann und Klaus Peter Jepsen. Die beiden haben ihr We will give you hell von Lina Frisch und Eine Nachtlegende von Paul Biegel empfohlen. Mehr zur den Buchempfehlungen und zum Fundevogel erfahrt ihr im Beitrag.

Die Buchhandlung befindet sich in der Marienstr. 13 in Freiburg.

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 09:30 bis 18 Uhr

Sa: 09:30 bis 16 Uhr