Im Herbst 1972 gründeten einige Studentinnen der Pädagogischen Hochschule die erste Frauengruppe in Freiburg. Diese kleine, in ihren Anfängen noch namenlose Gruppe organisierte sich eigenständig und orientierte sich am Vorbild der US-amerikanischen Frauenbewegungen. Wenig später entstand im Umfeld des Soziologischen Seminars auch an der Universität Freiburg eine weitere feministische Gruppe. Dieser feministische Auf- und Umbruch in der Region wird in den Blick genommen, aber auch gezeigt, was sich in den letzten 50 Jahren verändert hat und welche Initiativen heutzutage in Freiburg feministische Politik machen.

vom 10. September bis 15. Oktober 2022 könnt ihr im Artik Freiburg in der Ausstellung Aufbruch auf ein halbes Jahrhundert Neue feministische Bewegungen in Freiburg zurückzublicken.

und angehängt 3 Redebeiträge von der Ausstellungseröffung am 12.9.2022

Eröffnungsrede des Ausstellungskollektivs: 5:00

Grußwort des Kulturamtes: 6:37

Laudatio zur Ausstellungseröffnung: 9:23