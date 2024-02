Über das Schweigen zum 7.10. bei feministischen Demonstrationen und nötigem Antimilitarismus

In weniger als drei Wochen ist es wieder so weit: Mit dem 8. März steht der Feministische Kampftag an.

RDL nahm das zum Anlass um nochmal zurückzublicken, auf die Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Queers, wo mit Palästina Spricht eine antisemitische Gruppe auf einer feministischen Demonstration gesprochen hat und diese mitorganisierte.

Walli war damals vor Ort und konnte vor allem das Schweigen über das Massaker von Hamas, Islamic Jihad und Co an mehr als 1200 Menschen in Israel, das eine deutliche misogyne Note trug, nicht ertragen. Sie versuchte zu intervenieren und scheiterte. Jetzt spricht sie im Radio über ihre Erfahrung und über Antimilitarismus als wichtigste Facette ihres persönlichen Feminismus.