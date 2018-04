Aufruf zu Protesten gegen Neo-Nazi-Festival „Schild und Schwert“

Im ostsächsischen Ostritz, nicht weit von der polnischen Grenze, wollen Neonazis am Wochenende ein rechtes Rockfestival veranstalten. Es beginnt am Freitag und damit an Hitlers Geburtstag und trägt den Titel „Schild und Schwert“. Als Redner sind der NPD-Vorsitzende Udo Voigt und der thüringische Landeschef der NPD, Thorsten Heise angesagt. Die Initiative „Rechts rockt nicht“ hat ein Gegenfestival angekündigt und ruft bundesweit zur Teilnahme auf. „Wir dürfen den Rechtsextremen weder die Oberlausitz noch andere Regionen überlassen“, sagt die Sprecherin der Initiative Sascha Elser.