Ausbruch vom 08.10.2023

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Professor Dr. Feest (Bremen) dem Nestor des Strafvollzugsrechts in Deutschland. Er erzählt über seine beruflichen Anfänge an der Universität Bremen, über die Gründung und Arbeit des Strafvollzugsarchivs, sowie ein von ihm 2019 mitinitiiertes Manifest zur Abschaffung von Gefängnissen.



Mehr Infos zum Strafvollzugsarchiv und dem Manifest zur Abschaffung der Knäste unter strafvollzugsarchiv.de