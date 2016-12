Wenn gebaut wird wird zerstört. Ausgleichsflächen sollen helfen der Natur wieder zugeben was ihr an natürlichen Flächen genommen wurde. Nur geht das so einfach. Ein kritischer Blick zeigt nein und bleibt am Ende bei einem besser als nix.

Matthias Stoffregen Uni-Freiburg über die Problematik Natur zu ersetzen.