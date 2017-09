Autobahnbau zum Wohle von Investoren

Der private Autobahnbau wird als schnelle und kostengünstige Alternative zum Bau aus öffentlichen Mitteln empfohlen. Da gab es schon immer immer Zweifel, etwa vomm Rechnungshof. Nun melden plötzlich die privaten Autobahnbauer an der A 1 und A 8 mit saftigen Forderungen an den Staat an. Also müssen nachträglich dann doch öffentliche Mittel her und wieder einmal werden Verluste vergesellschaftet. Das Parlament darf nicht einmal die Verträge zwischen Investoren und dem Staat kennen. Trotz der negativen ERfahrungen ist bei der großen Koalition nichts von Einsicht zu spüren. Radio Dreyeckland mit Herbert Behrens, dem Obmann der Linkspartei im Verkehrsausschuss.