Bündnis Grundeinkommen lässt zum Grundeinkommen abstimmen!

Die Schweiz hat ihre Volksabstimmungen; Deutschland wählt seine Parlamente. Inzwischen treten mehr und mehr Gruppen auf die als Einpunk-Partei Interessen neu organisieren und den etablierten Parteien auf die Spur verhelfen wollen. Grundeinkommen ist so ein Thema. 2016 gegründet tritt aller Voraussicht 2017 bei der Bundestagswahl an und wird wohl einen kleinen Achtungserfolg erzielen. Oder gar einen großen? Das Grundeinkommen ist zumindest in der Diskussion.

Bündnis Grundeinkommen Kontaktfrau für Freiburg Judith Matern im Studio von RDL.

www.buendnis-grundeinkommen.de