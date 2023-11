Balkon Solar e.V. zur Solarstrategie der FSB

13 Anträge und ganze drei Balkonsolaranlagen in den 10.000 Wohnungen der städtischen FSB.

Am 24. November 23 tagt der Aufsichtsrat der FSB mit einem Paper zu künftigen Solarstrategie. Zu diesem Paper hat sich jetzt auch Balkonsolar e.V. kritisch geäußert.

Nach mündlich beantworteten Fragen von der FSB im Gespräch mit Dr. Matthias Müller stellten wir im vor der Ausstrahlung unseres Mittagsmagazin unsere Fragen an Sebastian Müller von Balkon Solar e.V.



Das Paper: https://balkon.solar/news/2023/11/06/balkonsolar-bei-der-freiburger-stad...