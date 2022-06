Pilotsendung des BarrierefreiFunk von Radio Dreyeckland. In der Sendung wird es darum gehen wie man Menschen mit Behinderung egal welcher Art noch besser darin unterstützen kann Freiburg zu genießen. Welche Schwierigkeiten und Hindernisse sollten besser gekennzeichnet werden, damit keine Unfälle passieren? Außerdem wird es in der Sendung darum gehen wie man Hilfsmittel verbessern könnte so dass jeder die verwenden kann oder ob es neue Hilfsmittelforschung gibt etc. vierpunkt Stützen oder Rollatoren.