In Bael und dem Dreyeckland sowie darüber hinaus mobilisiert Basel Nazifrei gegen den Aufmarsch der Rechten in Basel am Samstag den 21 Oktober 2023. Konrad sprach mit einem Organisator in Basel. Auf Tacker.fr gibt es einen Hinweis für Freiburg auf den Donnerstag, 19.10.2023 um die Fahrt nach Basel hier vor Ort zu organisieren.

Home – Basel Nazifrei https://baselnazifrei.info/

tacker.fr https://tacker.fr/node/12364