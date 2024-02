Häkel- und Strickcafé im Strandi

Im Strandi trifft sich jeden Samstag ab 14:00 Uhr das Häkelkollektiv Freiburg.

Das Häkelkollektiv ist für alle mit Interresse am Entstehungsprozess fescher self made Modestücke und bietet eine Austauschmöglichkeit, inhaltlich zu und beyond stricken und häkeln und um die freiburger Slow-Fashion Szene zu verknoten.

Am Samstag ist Dave spontan auf's Grether getingelt um für euch die gemütliche Runde in der gewohnt relaxten und einzigartigen Atmosphäre des Strandi als Audio festzuhalten.

Das Häkelkollektiv Freiburg auf tacker.fr https://tacker.fr/node/12633

Das Häkelkollektiv Freiburg auf instagram @haekelkollektiv_freiburg