Bei Tschernobill 04.10.2016

"Zuhause ist, wo man sich sicher weiß. Wo sich alles ganz leicht und richtig anfühlt, auch wenn die Welt da draußen noch so tobt. Wo man zur Ruhe kommen und sich trauen kann, was man will. Mit ausgebreiteten Armen durch sämtliche Räume tanzen oder zum Fenster raus die Jahreszeiten bestaunen. Alle Freunde einladen, jeden Abend zum Fest erklären, vor Lachen umfallen und darauf erst recht anstoßen. Ganz für sich sein. Mit dem allerwichtigsten Menschen. Zuhause ist kein Ort, Zuhause ist das neue Album von Wallis Bird. Das könnt ihr samt Interview mit Wallis bei uns hören und bestaunen.