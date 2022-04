Dieses Best of treibt mich innerhalb der ChronoChartory in eine Jahres-Dekade, welche ich nicht unbedingt als mein Lieblingsjahrzehnt betrachte:

Die 90er!

Umso mehr sehe ich mich gezwungen genauer hinzuhören. Dennoch wird es ein Best of-Special, in dem ich meine eigene Meinung über die Musik der 90er Jahre nicht zurück halten werde.

Eine sehr persönliche Musikzusammenstellung

mit Jo Chen