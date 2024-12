In dieser Sendung gibt es die besten Folk-CDs, die 2024 erschienen sind oder die ich 2024 bei Keine Heimat vorstellte: Royal Street Orchestra, Maxi Pongratz, Cherry Bandora, TradTöchter, This is the Kit, Topette, Firelight Trio, Phoenix, Sver, Wowakin, Forshpil, Quintet Humbac.

Playlist auf www.keine-heimat.de