Die GEW Freiburg veranstaltet am Do, 28.4. um 19.30 Uhr in der Karoline-Kaspar-Schule (Vauban) ihr 3. „Bildungssofa“ - einen Diskussionsabend. Auf dem Sofa platznehmen wird Monika Stein (Landesvorsitzende GEW Baden-Württemberg). Vor ab sprach Monika Stein mit Konrad der ihr einige Frage zur Situation der Bildung in Baden-Württemberg stellte.